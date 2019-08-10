ФБР занялось расследованием самоубийства Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приняло решение провести расследование обстоятельств самоубийства в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, группа адвокатов Эпштейна подтвердили смерть своего подзащитного в тюрьме в Манхэттене. «Никто не должен умирать в тюрьме. Мы не можем подтвердить слухи о причине смерти, мы верим, что прокуратура и Служба маршалов США тщательно расследуют обстоятельства сегодняшней трагедии», — приводит газета заявление адвокатов.

Как информировала ранее телекомпания ABC, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

ТАСС