ФБР занялось Boeing-ом

ФБР подключилось к уголовному расследованию обстоятельств сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщила газета Seattle Times со ссылкой на информированные источники.

Федеральные прокуроры и министерство транспорта внимательно изучают процесс создания самолетов Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с человеческими жертвами за пять месяцев.

Более 300 пассажирских самолетов этой марки были сняты с эксплуатации во всем мире после крушения лайнера в Эфиопии девять дней назад.

Представитель ФБР не подтвердила и не опровергла факт расследования.