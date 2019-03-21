ФБР занялось Boeing-ом

ФБР подключилось к уголовному расследованию обстоятельств сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщила газета Seattle Times со ссылкой на информированные источники.

Федеральные прокуроры и министерство транспорта внимательно изучают процесс создания самолетов Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с человеческими жертвами за пять месяцев.

Более 300 пассажирских самолетов этой марки были сняты с эксплуатации во всем мире после крушения лайнера в Эфиопии девять дней назад.

Представитель ФБР не подтвердила и не опровергла факт расследования.

| 2019-03-21T16:28:07+00:00 21 марта 2019, 18:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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