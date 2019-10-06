ФБР задержало российского депутата

Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.

«Она была задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа», — сказал посол журналистам.

По его словам, Юмашевой предложили встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке и продолжить общение. Депутату задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», заявил посол.

Антонов назвал действия ФБР возмутительными, посольство направило ноту протеста в Госдеп. Он отметил работу Юмашевой над стабилизацией и развитием отношений Москвы и Вашингтона.