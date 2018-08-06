ФБР задержало четырех россиян

В российском Генконсульстве заявили, что держат ситуацию на особом контроле. Дипломаты обратились к ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам. РИА Новости

В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России», — говорится в сообщении диппредставительства в твиттере.Отмечается, что один из них был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое подозреваемых находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение еще одного выясняется.