ФБР задержало четырех россиян

ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило генеральное консульство в Нью-Йорке.

В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России», — говорится в сообщении диппредставительства в твиттере.Отмечается, что один из них был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое подозреваемых находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение еще одного выясняется.

В российском Генконсульстве заявили, что держат ситуацию на особом контроле.

Дипломаты обратились к ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам.

РИА Новости

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| 2018-08-06T23:40:46+00:00 7 августа 2018, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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