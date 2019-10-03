ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян

Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее оценке, эти материалы ФБР могут быть «нацелены на российских разведчиков, на то, чтобы перевербовать их, а также адресованы всем тем, кто мог бы иметь информацию об их деятельности». Публикации появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтона и его пригородах.

В одном из материалов, на который ссылается CNN, на фотографии запечатлена семья — отец и мать с дочерью-студенткой и надписью на русском: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!». Примечательно, что в этом предложении допущено три орфографические ошибки: в слове «будущего» вместо буквы «щ» использована «ш», в слове «семья» вместо мягкого знака стоит твердый, в слове «вашей» пропущена буква «е». Кроме того, неправильно расставлены знаки препинания. Над картинкой пояснение: «ФБР получает наиболее ценные разведывательные сведения для борьбы с угрозами за счет информации, поступающей от представителей общественности. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас».

В другой публикации изображена шахматная доска с надписью: «Не пора ли вам сделать свой ход?». В материале содержится ссылка на контрразведывательную программу, осуществляемую вашингтонским представительством ФБР, и предлагается «получить дополнительную информацию».