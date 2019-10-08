ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР «самым продуктивным» убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.

Сообщается, что 79-летний Сэмюэль Литтл признался в совершенных 93 убийствах в период с 1970 по 2005 годы, большинство его жертв были женщины. ФБР подтвердило причастность Литтла к 50 убийствам, однако аналитики ведомства считают, что и его признания в остальных 43 убийствах «заслуживают доверия».

По данным издания, Сэмюэль Литтл в 2014 году был осужден за три убийства, и приговорен к пожизненному заключению. Три жертвы были женщинами, все скончались от избиений и удушения.

«Несмотря на то, что он уже находится в тюрьме, ФБР считает, что важно добиваться справедливости для каждой жертвы — закрывать все возможные дела», — заявила криминалистка ведомства Кристи Палаццоло.