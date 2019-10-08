ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР «самым продуктивным» убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
Сообщается, что 79-летний Сэмюэль Литтл признался в совершенных 93 убийствах в период с 1970 по 2005 годы, большинство его жертв были женщины. ФБР подтвердило причастность Литтла к 50 убийствам, однако аналитики ведомства считают, что и его признания в остальных 43 убийствах «заслуживают доверия».
По данным издания, Сэмюэль Литтл в 2014 году был осужден за три убийства, и приговорен к пожизненному заключению. Три жертвы были женщинами, все скончались от избиений и удушения.
Дополняется, что ФБР создало специальный веб-сайт, на котором размещены рисунки Литтла, на которых изображены его предположительные жертвы. Агенты ведомства надеются, что возможно те, кто узнает изображенных на рисунках людей, помогут расследованию.(РИА Новости)
| 2019-10-08T12:59:51+00:00 8 октября 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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