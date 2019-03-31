ФБР обучает агентов противодействию киберпреступности

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало крупнейшую с 2001 года трансформацию ведомства, запустив программу по переобучению тысяч спецагентов и их переориентации на борьбу с киберпреступностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что причиной стал «растущий спектр кибератак, спонсируемых зарубежными противниками против бизнеса и национальных интересов США, в том числе вмешательство РФ в выборы и кражи в киберпространстве у американских компаний со стороны Китая».

«Будущее в киберпространстве — это будущее организации, будущее мира. Мы должны думать о том, как наши думают о киберпространстве — будь это отдельная преступная атака коммерческого характера или нападение национального масштаба», — заявила представитель ФБР Эми Хесс, пишет rbc.ua.