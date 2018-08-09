Фазиль Мамедов может уйти с поста президента федерации борьбы

В ближайшее время в Федерации борьбы Азербайджана произойдут изменения на посту президента организации. Место президента федерации Фазиля Мамедова может занять первый вице-президент организации Намик Алиев.

На данный момент, Намик Алиев выполняет обязанности президента национальной федерации, который находится в Турции на лечении. Именно Н.Алиев подписал указ об отставке тренерского состава юношеской сборной Азербайджана по греко-римской борьбе (Бахрам Мурватов, Ислам Джафаров, Фуад Алиев), подопечные которых не смогли завоевать лицензии на Юношескую Олимпиаду-2018. На официальном сайте федерации Н.Алиев указан, как и.о. президента организации.

Напомним, что Намик Алиев вернулся в федерацию в мае этого года после шестимесячного перерыва. Он также является членом Бюро Объединенной организации борьбы (UWW).

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