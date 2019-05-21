Фаворитом Мбаппе за «Золотой мяч» является Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Фаворит — Месси. Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, он остаётся номером один во всём. Я убеждён, что „Золотой мяч“ достанется Месси. Он показал в этом году, что он лучший игрок. И хотя год длится до декабря, я не беспокоюсь за него. Месси будет играть на высочайшем уровне и до декабря», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Мбаппе получил награду как лучший игрок сезона во французской Лиге 1. Кроме того, он третий раз кряду был признан лучшим молодым игроком. В борьбе за «Золотую бутсу» Мбаппе занимает второе место, забив 32 гола в чемпионате Франции.

| 2019-05-21T01:01:16+00:00 21 мая 2019, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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