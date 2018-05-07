Фармацевтическая «мафия»

В результате совместной операции Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности и Государственного таможенного комитета разоблачена занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств ОПГ.

Как сообщили АПА в пресс-службе СГБ, в результате принятых мер были обнаружены и изъяты незарегистрированные лекарственные препараты 53 наименований общей стоимостью 108,819 манатов. Эти лекарственные препараты доставлялись в принадлежащую Мамедову Анару квартиру. После этого он занимался незаконным оборотом лекарственных средств.

В результате обыска в расположенной в Ясамальском районе и принадлежащей Анару Мамедову аптеке «Zeytun» с участием сотрудников Министерства здравоохранения были обнаружены и изъяты незарегистрированные лекарственные препараты 75 наименований. В ходе продолжающихся мероприятий были обнаружены и изъяты из оборота незарегистрированные лекарственные препараты в аптеках «İrem», «Qlükoza», «Avas», «Fatimə» на территории Ясамалского района, «Zeytun», «Medical City», «Elit», «Vahid», «Dokta Elite» на территории Насиминского района, «Şəfa», «Şəfa Zeytun 426», «Təbib» на территории Нариманского района.

В ходе предварительного следствия было установлено, что гражданин иностранного государства Атеш Атанур, гражданин Азербайджанской Республики Анар Мамедов с 2016 года по сегодняшний день незаконно организовывали ввоз в нашу страну лекарственных средств с целью продажи. Должностные лица Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, заменяя транспортные накладные по перевозке этих лекарств, декларировав их под именем другой продукции, организовывали без регистрации доставку в страну данных препаратов, взамен получили авансом взятку в размере 25 % от общей стоимости груза, и доставили его в обход таможенного контроля лицам, занимавшимся непосредственной продажей лекарств.

По доказательствам, собранным в связи с уголовным делом в СГБ, была избрана мера пресечения в отношении следующих лиц: Мамедли Фарман Гамза оглу, Хыдыров Васиф Теймур оглу, Мехтиев Джамиль Салим оглу, Атанур Атеш Адем оглу, Мамедов Анар Кямран оглу, Гулиев Аламат Назим оглу. В их отношении выдвинуты обвинения по статьям УК Азербайджана — 200-1.2.2, 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарств), 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда) и 314.2 (халатность).

Руководство Государственного таможенного комитета отстранило от занимаемых должностей и отправило в распоряжение начальника Главного таможенного управления на воздушном транспорте Садига Абдуева, начальника Управления медицинской службы Фикрета Гадималиева, начальника первого отдела груза Главного таможенного управления на воздушном транспорте Араза Мамедова и других лиц.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

111 просмотров