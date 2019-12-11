Фариду Казакову присуждена престижная премия Trend of the Year 2019

Известный азербайджанский танцор, обладатель национальной премии Азербайджана, выпускник Бакинской Академии хореографии, победитель и обладатель Гран-При международных и всероссийских конкурсов Фарид Казаков получил престижную премию Азербайджана — Trend of the Year 2019 как самый успешный танцор года.

Комментируя свой очередной успех, танцор выразил благодарность всем и каждому за признание и любовь.

Премия Trend of the Year является ежегодной премией Азербайджана и вручается за успехи в течение года в области культуры и искусства, театра и кино, эстрады и народного творчества, телевидения и радио, бизнеса и туризма, медицины и косметологии, индустрии моды и красоты, дизайна и фотоискусства, СМИ и т.д.

Лауреаты премии определяются путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ.

Лауреатами этой премии становились народный артист Азербайджана Фаик Агаев, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева и Эльза Сеидджахан, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова, руководитель AMV Group Эльшан Гянджеви, исполнители Роза Зергерли, Хатира Ислам, Эмин Бадалов, Эльнара Халилова, Ниям Салами, Рахида Бахышова, Иззет Багиров, Айсель Ализаде и др.

Как рассказал Фарид Казаков в интервью # 2019 год действительно запомнился яркими моментами и достижениями.

«В этом году я презентовал свой авторский проект «Создай Себя Сам», с которым выступил на многих площадках России и Азербайджана (Центр современного искусства Азербайджана «Yarat», Baku Youth Center, Российский информационно-культурный центр, Московский дом национальностей и др.) Также, благотворительно выступал с ним в детских домах, домах инвалидов. Самым важным событием уходящего года, стало присуждение мне Национальной премии Азербайджана «Azərbaycan Genclik Odulleri» как самому профессиональному молодому танцору Азербайджана. Это огромная оценка моего труда и творчества!», — сказал танцор.

Он также отметил, что подготовил для своих друзей, зрителей и почитателей сюрприз, который презентует в начале следующего года: «Пока, не буду разглашать все подробности, сохраняя интригу, но могу сказать одно: в Баку такого еще не было! Также, этот год стал знаменательным тем, что я впервые попробовал себя в качестве хореографа-постановщика спектакля, осуществил постановку «Щелкунчик». Премьера состоится 21 декабря в Москве», — рассказал Ф.Казаков.