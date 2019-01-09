Фарид Казаков: «Я слепил из себя нового человека…»

Про таких людей как Фарид Казаков обычно говорят – талант от Бога. Но не многие знают, что этот талант достался ему в результате долгого и мучительного процесса и ежедневного преодоления самого себя…

История молодого, но уже хорошо известного азербайджанского танцора – удивительна.

Выпускник Бакинской Академии хореографии, многократный чемпион Азербайджана, обладатель множества премий и наград, в том числе победитель XX Международного фестиваля «На творческом Олимпе» (Россия), Международного конкурса «Итальянские вечера в России», сегодня является тренером и руководителем коллектива в Международной академии гимнастики, акробатики и танца SanSara в Москве.

А недавно в российской столице состоялся Фестиваль гимнастики и танца имени Фарида Казакова, что стало еще одним достижением нашего талантливого соотечественника.

В интервью «Зеркало» танцор раскрывает секрет своего успеха и делает откровенные признания:

— Как появилась идея Фестиваля гимнастики и танца имени Фарида Казакова?

— Еще будучи студентом Бакинской Академии хореографии, я очень хотел заниматься не только исполнительской и педагогической деятельностью, но и организаторской. Мне это близко по духу, ведь я по своей сути – настоящий организатор.

С раннего детства мне нравилось собирать всех родственников, друзей и гостей нашего дома и устраивать для них небольшие представления в разных образах. Я провел много благотворительных концертов для детских домов, домов инвалидов и домов престарелых. Для меня всегда было большим счастьем дарить людям праздник. Я просто не умею жить скучно и однообразно. Задумывая фестиваль, я руководствовался тем же. В настоящее время я работаю тренером и руководителем коллектива в Международной академии гимнастики, акробатики и танца SanSara в Москве.

Ежегодного в канун Нового года мы проводим отчетный концерт. Так как у меня были гастроли в Европе, в этот раз я не смог присутствовать на концерте. Когда я вернулся, мне очень хотелось отметить достижения своих учеников, и я решил устроить еще один новогодний праздник для учащихся нашей академии. Так и родилась идея провести фестиваль, назвав его своим именем. Я думаю, что заслужил это своим трудом и потом!

— Какое будущее ждет этот проект?

— Планирую сделать фестиваль ежегодным и более масштабным! Главной целью фестиваля является популяризация нашего искусства и приобщение детей, а также всех желающих к миру искусства и творчества. Ушедший год раскрыл во мне новый талант – я провел множество мероприятий в качестве ведущего и получил много положительных отзывов. А еще начал осваивать профессию звукового оператора и настройщика света. Когда я был только артистом, то понятия не имел обо всех этих важных нюансах…

— Что для вас сегодня важней — выступать самому или создавать новых звезд?

— Конечно же, для меня по-прежнему остается важным саморазвитие. Но я не отделяю от этого процесса рождение и становление моих восходящих звездочек! У меня тренируются дети разных возрастов, все они у меня очень ответственные, трудолюбивые и старательные. Но я все равно волнуюсь за каждый их шаг. Каждого морально и физически подготавливаю перед выходом на конкурсную площадку. Каждый из моих подопечных индивидуален. Я считаю, что главное в нашем деле — это любовь! Любовь к тому, что делаешь, любовь к детям. Дети это очень чувствуют, и даже признаются мне в этом. Это так приятно! Никогда не забуду, как они поздравляли меня недавно с днем рождения: сочинили для меня стихи, подарили рисунки с моим изображением, это все было очень трогательно! Уже много лет я не нарушаю традицию и встречаю свой день рождения на сцене. Для меня это самый лучший выбор!

— У вас несчетное количество наград. Что вы считаете своим самым большим достижением на сегодня?

— Как говорит прославленный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, которая является моим кумиром, «Сила – в преодолении себя». Так вот, самым большим своим достижением я считаю то, что я смог преодолеть себя, и продолжаю это делать по сей день! Часто рассказываю журналистам историю о том, что когда я пришел в профессию, у меня не было никаких природных данных, и мне было очень сложно каждый день ломать себя, придерживаться многих рамок, чтобы достичь того, о чем я мечтал!

Я считаю, что у меня это получилось, так как сейчас, танцуя на различных площадках, многие думают, что мне просто повезло с природными данными. Люди очень удивляются, когда узнают, как все было на самом деле…

Это вызывает восхищение, ведь я, можно сказать, слепил из себя нового человека. Безусловно, все награды и премии, которые я получил для меня очень дороги, и я бы даже сказал, бесценны. Чтобы получить их я прошел через огонь, воду и медные трубы!

— Какие воспоминания остались от ВФМС, где вы в составе многочисленной делегации представляли Азербайджан?

— От Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов, прошедшем в Сочи, у меня остались только самые яркие и самые теплые воспоминания! Я был очень горд и счастлив, что мне предоставили возможность представлять Азербайджан на фестивале такого уровня. Я познакомился там со многими талантливыми людьми из Азербайджана и других стран. Я рассказывал им о нашей красивейшей и гостеприимной земле, приглашал всех в гости. У нас была очень дружная делегация. Никогда не забуду момент, когда я танцевал на главной площадке ВФМС в Олимпийском парке, и вся наша делегация с флагами в руках окружила меня, а я в центре танцевал с нашим флагом!

Это была такая связь, которую, как мне кажется, почувствовали и увидели все! Весь мир увидел сплоченность и дружелюбие азербайджанского народа. Это были незабываемые ощущения…

— Чем был примечателен для вас ушедший год и каковы планы на новый?

— Ушедший год запомнился как положительными, так, увы, и некоторыми отрицательными моментами. В 2018 году я получил очень серьезную травму, разрыв голеностопных связок, после которой мне пришлось очень долго восстанавливаться. На протяжении нескольких месяцев я не мог даже нормально ходить, не говоря уже о том, чтобы вытянуть саму стопу. Сильно переживал, что не смогу больше танцевать так, как раньше. Мне пришлось отменить много выступлений и концертов из – за травмы. Но самым обидным было то, что получив главный приз Международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России» — поездку в Италию, я не смог ее осуществить.

Но не будем о грустном! Самое главное, что я вновь на сцене, и во время своего фестиваля мне удалось станцевать 5 больших хореографических номеров. Это событие стало для меня самым счастливым окончанием ушедшего года.

Планы на 2019 большие, но самое главное — быть здоровым. В нашей балетной профессии год за два идет, поэтому очень важно беречь себя и не болеть.

— Чего мы вам от души желаем!

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