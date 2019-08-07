Фарид Казаков представил проект – мотивацию в детском доме

Известный азербайджанский танцор, победитель и обладатель Гран-при международных, всероссийских и республиканских конкурсов-фестивалей Фарид Казаков представил проект «Создай себя сам» в детском доме Ümüd Yeri.

Как рассказал Казаков в интервью #, он давно мечтал осуществить эту идею — дать серию концертов и мастер-классов в детских домах Азербайджана:

«Прошедший месяц был очень тяжелым для меня, как физически, так и морально. Долгий и нервный репетиционный процесс спектакля Анастасии Волочковой, где я должен был сыграть одну из главных ролей, отнимал все силы. Затем громкий скандал, связанный с моим отказом от участия в ее спектакле. Все это оставило неприятный осадок, который я поскорее хотел забыть. Хочу поблагодарить всех людей, кто поддержал меня в этой нелегкой ситуации, а остальным ответить данным проектом. Писать плохое — может каждый, а совершать добрые дела и поступки, делая жизни этих детей, хоть чуточку счастливее — нет. Чтобы кто не говорил обо мне и не писал, для меня остается на первом и главенствующем месте — мнение этих детей обо мне и моем творчестве! Я с раннего детства стремился заработать себе имя и состояться в профессии для того, чтобы иметь возможность дарить людям, и прежде всего детям радость, добро, положительные эмоции и свое внимание! Дети — это самые честные и искренние зрители, которых нельзя обмануть…», — говорит артист.

Он также отметил, что его идею с энтузиазмом восприняли и сами дети.

«Я долго шел к тому, чтобы создать такой формат мероприятий, в котором бы мог объединить все это. «Создай себя сам» — это проект – мотивация. И вот наконец-то мой проект был впервые презентован на азербайджанском языке, чему я очень рад. Дети моей Родины для меня на первом месте. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать так радовать их и делать их жизнь – лучше», — заключил Ф.Казаков.