Фарид Казаков получил еще одну награду 

Как сообщает #, данный проект проходит в соответствии с концепцией престижной турецкой премии Türkiyə Gənclik Ödülləri.

Победители премии в различных категориях определяются посредством опроса в социальных сетях и различных ресурсах, решением жюри и оргкомитета.

Главная цель проекта — выявление успешной талантливой молодежи, популяризация среди широкой общественности, стимулирование для дальнейшей деятельности. Лауреаты премии Azərbaycan Gənclik Ödülləri получат возможность принять участие в международных проектах.

Среди именитых молодых танцоров Азербайджана также велась борьба за данную премию. Как признался сам Фарид Казаков, для него получение данной премии стало приятной неожиданностью и высокой оценкой деятельности: «Я до последнего не знал о том, что вхожу в список номинантов на премию Azərbaycan Gənclik Odulleri. Мне сообщили об этом перед самым началом показа моего проекта «Создай Себя Сам», который я проводил 27 августа в Baku Youth Center — Baku Gencler Merkezi.

Для меня это стало большой и приятной неожиданностью, и безусловно, высокой оценкой моей деятельности! Я был такой окрыленный в тот день, что станцевал все свои номера на одном дыхании! Их у меня было 6 с учетом мастер-класса», — рассказал танцор #.

Отметим, что все проекты Фарида Казакова являются благотворительными.

«В рамках моего проекта я даю мастер-класс, привлекая всех детей и взрослых попробовать себя в хореографии. Такие мастер-классы как в Азербайджане, так и в России и в других странах, стоят немалых денег. Я же даю возможность бесплатно научиться и познать азы танцевального искусства», — говорит он.

Напомним, что проект «Создай Себя Сам» был впервые представлен в Центре современного искусства Yarat, затем в Российском информационно-культурном центре, и в детском доме Umud Yeri для детей, лишенных родительской опеки.