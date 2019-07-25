Фанаты обеспокоены загаром Месси

Поклонники нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси обеспокоены сильным загаром, который футболист получил на отдыхе. Аргентинец в преддверии сезона отдыхает на курорте вместе со своими родственниками и опубликовал несколько фотографий в социальной сети. В комментариях в «инстаграме» фанаты высказали свою обеспокоенность загаром Месси.

— Он выглядит, как красный болгарский перец, — написал один из болельщиков.

— Он краснее, чем мандрил, — написал другой любитель футбола.

В минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, став автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.

 

| 2019-07-25T01:18:58+00:00 25 июля 2019, 08:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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