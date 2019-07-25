Фанаты обеспокоены загаром Месси

Поклонники нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси обеспокоены сильным загаром, который футболист получил на отдыхе. Аргентинец в преддверии сезона отдыхает на курорте вместе со своими родственниками и опубликовал несколько фотографий в социальной сети. В комментариях в «инстаграме» фанаты высказали свою обеспокоенность загаром Месси.

— Он выглядит, как красный болгарский перец, — написал один из болельщиков.

— Он краснее, чем мандрил, — написал другой любитель футбола.

В минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, став автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.