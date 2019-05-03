Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Фанаты «Ливерпуля» хотят избавиться от нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Их разозлило поведение аргентинца в первом противостоянии, поэтому на популярном портале была создана петиция с требованием дисквалифицировать игрока за удар по голове Фабиньо. В том моменте арбитр предупредил футболиста английской команды. Петицию подписали более 2200 человек. Месси в первом матче (3:0) оформил дубль.

Ответная игра полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22.00 по московскому времени.

| 2019-05-03T09:45:05+00:00 3 мая 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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