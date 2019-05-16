Фанаты «Игры престолов» требуют переснять восьмой сезон сериала

Поклонники телесериала «Игра престолов» требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон, сообщает РИА Новости.

Соответствующая петиция появилась на сайте change.org шесть дней назад, ее уже подписали более 275 тысяч человек.

«Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс (создатели сериала) доказали, что являются крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно обратиться. Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл», — говорится в петиции.