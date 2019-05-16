Фанаты «Игры престолов» требуют переснять восьмой сезон сериала

Поклонники телесериала «Игра престолов» требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон, сообщает РИА Новости.

Соответствующая петиция появилась на сайте change.org шесть дней назад, ее уже подписали более 275 тысяч человек.

«Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс (создатели сериала) доказали, что являются крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно обратиться. Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл», — говорится в петиции.

| 2019-05-16T14:00:49+00:00 16 мая 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss