Фамилии будут регулироваться юридически

«В Азербайджане готовится новый законопроект для регулирования фамилий с юридической точки зрения».

Об этом Report заявила зампредседателя Терминологической комиссии, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, Терминологическая комиссия при Кабинете министров направила в Министерство юстиции обращения для смены и получения новых фамилий.

С.Садыгова сообщила, что новый законопроект Минюста, связанный с регулированием фамилий с юридической точки зрения, будет обсужден в Милли Меджлисе: «Окончательное мнение будет высказано после рассмотрения в Министерстве юстиции обращений, поступивших в Спецкомиссию по именам и фамилиям, созданную при Терминологической комиссии. Сейчас Минюст готовит новый законопроект. Ожидается, что данный проект будет представлен в Милли Меджлис. Потому что обращения в связи с заменой фамилий должны регулироваться с юридической точки зрения. Сейчас мы не может дать ни положительный, ни отрицательный ответ на обращения по смене фамилий. Поскольку это требует проведение исследований и различных процедур. Мы задокументировали это и направили в Минюст».