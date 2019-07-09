Фамилии будут регулироваться юридически

«В Азербайджане готовится новый законопроект для регулирования фамилий с юридической точки зрения».

Об этом Report заявила зампредседателя Терминологической комиссии, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, Терминологическая комиссия при Кабинете министров направила в Министерство юстиции обращения для смены и получения новых фамилий.

С.Садыгова сообщила, что новый законопроект Минюста, связанный с регулированием фамилий с юридической точки зрения, будет обсужден в Милли Меджлисе: «Окончательное мнение будет высказано после рассмотрения в Министерстве юстиции обращений, поступивших в Спецкомиссию по именам и фамилиям, созданную при Терминологической комиссии. Сейчас Минюст готовит новый законопроект. Ожидается, что данный проект будет представлен в Милли Меджлис. Потому что обращения в связи с заменой фамилий должны регулироваться с юридической точки зрения. Сейчас мы не может дать ни положительный, ни отрицательный ответ на обращения по смене фамилий. Поскольку это требует проведение исследований и различных процедур. Мы задокументировали это и направили в Минюст».

| 2019-07-09T14:38:21+00:00 9 июля 2019, 16:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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