Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Запуск Falcon 9, трансляцию которого ведет НАСА, состоялся в 09.49 мск. Старт корабля должен был состояться ранее, но несколько раз откладывался, в том числе, из-за неполадок электросистемы МКС, которая потребовала замены вышедшего из строя элемента. В пятницу старт был перенесен на один день из-за проблем с электроснабжением на плавучей платформе Of Course I Still Love You, на которую должна была сесть первая ступень ракеты.

Ракета выведет на орбиту корабль с 2,7 тонны груза для МКС. Как сообщили в НАСА, на корабле на станцию будут доставлены материалы более чем для 200 проходящих на орбите экспериментов в сфере здравоохранения, космической медицины и других областях. На станцию также доставят инструмент OCO-3, предназначенный для измерения углекислого газа в атмосфере Земли. Инструмент будет установлен на внешней поверхности японского модуля станции.

Прибытие корабля на станцию ожидается 6 мая, его захват механическим манипулятором Canadarm осуществит канадский астронавт Давид Сан-Жак, ассистировать которому будут астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук. Стыковку грузового корабля с американским модулем «Гармония» осуществят специалисты с Земли.