Фактор неопределенности — спрос на нефть не могут предсказать даже эксперты МЭА

Рост цены нефти на мировых биржах увеличил приток нефтедолларов, способствуя оживлению экономики и расширению социальных программ правительства. Инфляция, достигавшая двузначной отметки на волне падения валютного курса, продолжает снижение. Цены стабилизировались, доходы населения стремятся в сторону роста.

Благоприятная конъюнктура на мировом рынке нефти увеличила возможности бюджета, создавая материальную базу для повышения социальных выплат, зарплат и пособий населению. На волне растущих прибылей государство взялось за решение назревшей проблемы кредитных банковских должников, выделяя миллиарды дополнительных средств на социальные инициативы.

Макроэкономические показатели пошли в рост, причем, минувший год также отличился устойчивым ростом важной макроэкономической составляющей, а достижения двух месяцев этого года оказались существенно выше отчетного периода финансовым циклом ранее. Достаточно отметить, что показатель превышения экспорта над импортом в стоимостном выражении достиг 29,9%.

Однако на фоне столь резкого скачка позитивных показателей в социальной и экономической жизни, тройка ведущих рейтинговых агентств проявляет последовательное недоверие к долгосрочным перспективам нашей экономики. Накануне вслед за Fitch Rat­ings и Stand­ard & Poor’s агентство Moody’s также присвоило стране мусорный рейтинг. В экспертном сообществе уверены — причиной неинвестиционных рейтингов Азербайджана является недоверие к долгосрочным перспективам нашей экономики, поскольку сегодняшнее благополучие строится на зыбкой почве возросшего потока в страну нефтедолларов.

«Финансовая система все еще хрупкая», отмечается в отчете Moody’s Investors Service. Ключевым показателем подтверждения рейтингов эксперты агентства называют «ограниченные ожидания диверсификации экономики и институциональные барьеры, ограничивающие возможности абсорбции экономики». Следует понимать, что компания акцентирует внимание на невысокой эффективности реформ и продолжающейся достаточно сильной зависимости экономики от нефти.

Достаточно отметить, что нашумевшая позитивная раскладка внешнеторгового баланса, отличившегося положительным сальдо в размере $986 млн. 317,47 тыс., достигнута за счет экспорта энергосырья и нефтепродуктов. По данным ГТК, львиная доля экспорта – это нефть (82,61%), нефтепродукты (1,54%) и природный газ (6,74%). В структуре доходов от экспорта на эти позиции приходится 91%, или $2 млрд. 864 млн. из $3 млрд. 317,9 млн. всего объема поступлений.

Кроме того, государственный бюджет текущего года сверстан практически на доходах от нефти. B структуре доходов 59,8% или 13 млрд. 700,3 млн. манатов планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 40,2% или 9 млрд. 217,2 млн. манатов — от ненефтяного сектора. В ходе верстки главного финансового документа экономисты отмечали, что несмотря на заложенные в бюджете цену нефти в размере 60 долларов за баррель, правительство ожидало цены нефти на уровне 75 долларов за баррель. Поскольку превышение нормы отсечения на 25% поможет скорректировать бюджетный дефицит на уровне 1 млрд. 862,6 млн. манатов или 2,3% BBП.

За годы реформ зависимость от нефтяного фактора не исчерпана. Даже больше — именно рост цен на энергосырье активизирует видимые позитивные сдвиги, способствуя вливанию нефтедолларов в инвестиционные проекты правительства. Так, минувший год отметился благоприятной нефтяной конъюнктурой, ослабла реформаторская риторика правительства, упомянутая расходная часть бюджета возросла до 4 млрд. 884 млн. 400 тыс. манатов. В текущем году эта статья расходов увеличилась, приблизившись к уровню 2014 года. Из бюджета текущего года на различные строительные проекты будет выделено 6 млрд. 390 млн. 600 тыс. манатов. Примечательно, что при верстке бюджета, происходившей в условиях нестабильности нефтяных цен, чиновники отказывались сокращать расходы народного кошелька.

Ввиду упомянутых обстоятельств, взоры прикованы к будущему нефтяных индексов. Ведущие информагентства страны цитируют прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым текущие цены на нефть на уровне выше 70 долларов за баррель уже начинают тормозить мировой спрос на нефть и могут привести к снижению прогнозируемых объёмов роста. «Риск влияния нефтяных цен на спрос еще больше возрастет на фоне признаков глобального замедления экономического роста, в особенности, когда показатели в Китае указывают на самый слабый рост за последние три десятилетия», — сообщил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол в интервью S & P Global Platts.

Цены на нефть начали снижаться после публикации отчета, которое сообщило о снижении предложения нефти в этом году. По мнению аналитиков МЭА, спрос предложения падает благодаря действию соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи, а также санкциям США против Ирана и Венесуэлы. При этом в отчете сказано, что спрос на нефть в текущем году остается крайне неопределенным.

МЭА пока сохраняет свой прогноз спроса на уровне 1,4 млн. баррелей в день, но признает, что мировая экономика подает смешанные сигналы о своем состоянии, а предположения о цене на нефть также сильно разнятся.