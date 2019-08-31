Фактор Авакова

В Украине, наконец, утвержден новый состав Кабинета министров. Преимущественно из молодых людей. И вопрос теперь в том, насколько они компетентны, и можно ли их считать командой реформаторов? Ведь перед избранием президент Зеленский позиционировал себя как политика, готового провести все те преобразования, на которые не решился Порошенко. Вопрос и в том, почему поста не лишился глава МВД, известный олигарх Арсен Аваков?

Как заявил # главный редактор киевского издания QHA media, крымскотатарский журналист Рустем Халилов, «сегодня СМИ подсчитали, что средний возраст утвержденного вчера Кабмина 39 лет. Достаточно сказать, что новому премьер-министру Алексею Гончаруку – 35».

— Многие из этих людей действительно зарекомендовали себя хорошо в тех отраслях, куда они назначены руководителями. То есть, это люди уважаемые, имеющие необходимый опыт. Они не замешаны ни в каких коррупционных скандалах.

Есть ли у меня ощущение, что эти люди разбираются в тонкостях сфер, которыми назначены управлять? Часть из них, конечно, разбирается. Они успели зарекомендовать себя успешной работой в частном и коммерческом секторах.

При этом они не подвержены репутационным рискам в связи с каким-либо сотрудничеством с представителями прежней власти, которые успели показать себя с отрицательной стороны.

Будут ли реформы, покажет время, но однозначно, что попытки сломать порядки, царившие при прежней системе, конечно, будут. Особенно тут очень важно, как они смогут справиться с сопротивлением бюрократической машины, которое, безусловно, проявится.

Нацелены ли эти люди на проведение реформ? Определенная часть, безусловно, нацелена. Нацелен ли на это сам получивший невероятно широкие властные полномочия Владимир Зеленский? Вот тут есть вопросы. Мне лично непонятно, почему он оставил на посту главы МВД Арсена Авакова – это одна из самых неоднозначных фигур в прежней властной команде. Это человек с большой властью и ресурсами. Возможно, это объясняется тем, что именно влиятельный Аваков и подконтрольная ему полиция Украины сильно поспособствовали тому, чтобы не было никаких фальсификаций в ходе выборов, что и создало условия для честной победы Зеленского.

Также остается под вопросом целесообразность назначения главой Службы Безопасности Украины старого друга нового президента – Ивана Баканова. Потому что сам Зеленский ранее многократно заявлял, что при распределении должностей не будет места непотизму, — заключил Р.Халилов.

В свою очередь азербайджанский эксперт, специалист в области политической географии Ильгар Велизаде предложил начать анализ ситуации с фигуры Авакова:

— То, что его оставили на прежнем посту, указывает на наличие сделки между командой Зеленского и этим олигархом в период перед прошедшими президентскими выборами. Этому есть очень много подтверждений, и косвенных в том числе.

В частности, можно сказать, что в последние месяцы правления предыдущей власти наметился разрыв между Порошенко и Аваковым. Аваков был среди тех, кто уже почти открыто противостоял Порошенко. Любой, кто разбирается в украинской политике, подтвердит это. Это отмечали многие обозреватели.

Аваков — человек, который отвечал за безопасность и спокойствие на избирательных участках. Практически во всех странах в избирательных процессах серьезную роль играет МВД. Которое обеспечивает, наряду с ЦИК, прозрачность условий голосования, в общем, играет одну из ключевых ролей.

О переговорах, контактах между Аваковым, Коломойским и представителями команды Зеленского говорили активно накануне президентской кампании. То, что Аваков остался на своем посту – это приз ему за лояльность.

Аваков — достаточно одиозная личность в украинской политике. Этот человек, так или иначе, причастен ко всем громким коррупционным скандалам в Украине. И то, что такого человека оставили на должности главы МВД – само по себе говорит о многом.

Что касается нового состава правительства, он, скажем так, разношерстный. Там много молодых людей, но насколько они профессиональны, покажет время. У них есть опыт успешной работы в различных отраслях, но трудно говорить однозначно, что это именно команда реформаторов. Обращает на себя внимание, что у них хорошая теоретическая база. Они получили неплохое образование, они занимались экспертным оцениванием тех отраслей, в которых специализируются.

Речь должна, прежде всего, идти об экономическом блоке правительства. Перед Украиной стоит задача выйти из того экономического пике, в котором она находится последние годы. На это влияют практически полностью разорванные деловые, промышленные связи с восточными соседями, прежде всего с Россией. Ведь вся экономика Украины изначально была ориентирована на сотрудничество именно с бывшими советскими республиками.

Новые рынки для украинских товаров, в лице ЕС, например, сложно достижимы. Потому что в Европе готовую продукцию из Украины никто не ждет, там готовы только к получению сырья оттуда. Но насколько долго Украина готова оставаться и мириться с ролью сырьевой державы, сказать сложно.

Еще одной сложной задачей на предстоящий период является обеспечение энергетической безопасности. Здесь тоже не все так просто, потому что с конца 2020 года Россия, скорее всего, прекратит поставки топлива в Украину и его транзит через ее территорию. А, скажем, из альтернативных источников топливо выйдет дороже, чем поставляемое из РФ. Это тоже определенным бременем может лечь на плечи страны. Поэтому все зависит от того, каким путем новое правительство собирается выводить Украину из этой кризисной ситуации. Оно должно предложить новую программу действий. И от того, насколько последовательно они будут придерживаться ее, тоже зависит многое.

Но сейчас эти наши рассуждения больше похожи на гадание на кофейной гуще, чем на реальный анализ ситуации. Поскольку все зависит от их конкретных действий, от концепции, от программы антикризисных мер, которые предложит новое правительство Украины.