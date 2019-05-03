«Фактор Авакова» и азербайджанские «друзья Зеленского»

Что и требовалось доказать. Олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского — «общая победа» его и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info. На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа». Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это «партнерство в контексте выборов».

«У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлию Тимошенко, — ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, — ред.)», — ответил Коломойский. На вопрос, с какого момента Аваков начал «болеть против Пети», олигарх ответил: «Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел «необратимый процесс», когда Петя «перешел Рубикон», то это когда по поводу сына история была («дело рюкзаков Авакова», — ред.)

Собственно, для нас не должна быть важна причина, по которой глава МВД Украины Арсен Аваков решил «болеть против Пети». Достаточно признания Игоря Коломойского, что Аваков считается одним из действующих лиц, обеспечивших победу Владимира Зеленского на нынешних президентских выборах в Украине. Бенефициаром он считается, не меньшим, чем Коломойский. И тут, говоря языком дозвонившихся в эфир любимой радиостанции слушателей, хочу передать горячий привет многим гражданам солнечного Азербайджана и представителям азербайджанской диаспоры в Украине.

Слишком уж рьяно они бросились осваивать новую профессию — «друг Зеленского». О, это просто занимательно, чарующе, волшебно и крайне смешно. В галерее лиц, которые умудрились дать интервью разного рода отечественным СМИ о своей великой роли в победе Зеленского, особняком стоит фигура одного господина, который официально является представителем телеканала «Россия-24» в Азербайджане. То есть, он является гражданином нашей страны, работая на телеканал государства, которое воюет с Украиной и распространяет наиболее оголтелую ложь о ней. Думаете, это его остановило? Вопрос риторический.

Он грозился выдать интервью с Зеленским, даже поехал в Киев в день выборов, выставил на своей странице в Фейсбук ролик , позиционируя в статусе члена «команды Зе». В итоге, никакого интервью с новоизбранным президентом Украины он не сделал, что не помешало нашему «герою» снова поведать местным СМИ историю своей «дружбы» с Зеленским , натужно пытаясь еще и в роли политолога выступить. Причем, все эти интервью были снабжены одними и теми же фотографиями, сделанными несколько лет назад, когда Зеленский посетил Азербайджан, побывав в Баку и Габале.

Наш «герой» тиражировал эти фото, не задумываясь о том, кто в реальности может радоваться победе Зеленского, о факторе Авакова в нынешних президентских выборах. Впрочем, он не один такой.

С изумлением наблюдал я и за позицией некоторых представителей азербайджанской диаспоры в Украине. Некоторые из них, будучи гражданами Азербайджана и, соответственно, не имея права голосовать, оценивали итоги прошедших в Украине выборов и даже пытались преподнести их, как нечто ожидаемое и то, к чему азербайджанцы Украины причастны самым непосредственным образом. Нет, я знаю, что на Кавказе есть поверье, что прикосновение к силачу, атлету, чемпиону делает прикоснувшегося сильнее, мужественнее, крепче. Но, всему же должен быть предел.

В том числе и неосведомленности в вопросах реального внутриполитического расклада в стране, в которой ты живешь уже очень давно и являешься представителем азербайджанской диаспорской организации. Очень интересно, как сейчас поведут себя все азербайджанские «друзья Зеленского», после признания Игоря Коломойского о роли Авакова в победе худрука «95 квартала» на нынешних выборах. Надеюсь, что они поймут, сколь нелепо выглядели, пытаясь выдать желаемое за действительное.

Нелепо выглядят и сотни, если не тысячи, азербайджанских пользователей социальных сетей, которые на полном серьезе выражают сочувствие Украине в связи с победой Зеленского. О том, что Украина как-нибудь сама разберется со своим настоящим и будущим, они не задумываются. Как и о том, что логичнее было бы всей этой армии сконцентрироваться на проблемах Азербайджана. Их ведь, проблем этих, очень много и никто, кроме нас, их не решит. И украинцы уж точно не будут столько времени и энергии тратить на оценку внутриполитических процессов в нашей стране. Им важнее то, что происходит в их родном доме. И это правильно.

Неправильно же врать себе и окружающим, сильно преувеличивать собственную значимость и не играть в реальности никакой роли в жизни той страны, в которой живешь или о которой так много рассуждаешь. Говорю все это к тому, что в новый состав Верховной Рады, как мне кажется, пройдет немало этнических армян. Будут они, скорее всего, и в рядах партии «Слуга народа». При этом, Арсен Аваков , также скорее всего, сохранит пост главы МВД Украины. А это значит, что армянская диаспора Украины будет под надежной «крышей». В итоге, целый ряд стратегически важных объектов в этой стране останется вотчиной этнических армян. А как же азербайджанцы в Украине и за ее пределами? Они могут по-прежнему гордиться высоким званием «друзей Зеленского».