Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Facebook запустит программу противодействия дезинформации на Украине в 2020 году, заявила региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук.

Для создания фейков используются системы искусственного интеллекта и технологии генерации видео- и аудиофальшивок

Facebook сотрудничает с 46 глобальными партнерами, которые занимаются проверкой информации, однако партнеров на Украине у компании пока нет, подчеркнула Крук. Это программа противодействия дезинформации называется Тhird-party fact-checker.

«У нас есть потенциальное сотрудничество, но еще не подписан контракт, и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине», — заявила представитель Facebook изданию «Детектор медиа».

Менеджер рассказала, что проверка производится по нескольким принципам: это машинное обучение, которое предполагает прогноз «манипулятивности» информации, а также мониторинг.

Сообщается, что Facebook будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

9 ноября стало известно, что министерство культуры, молодежи и спорта Украины решило ввести понятие  «опасной информации» (aif.ru)

| 2019-12-15T00:48:45+00:00 15 декабря 2019, 01:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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