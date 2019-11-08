Facebook запустила программы защиты от вмешательства в выборы-2020 в США

«Сегодня мы запускаем Facebook Protect для дальнейшей защиты учетных записей выборных должностных лиц, кандидатов, их сотрудников и других лиц, которые могут быть особенно уязвимы для атак хакеров и зарубежных противников. Как мы видели на прошлых выборах, они могут быть объектами злонамеренной деятельности», — говорится в заявлении компании.