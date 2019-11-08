Facebook запустила программы защиты от вмешательства в выборы-2020 в США

Американская компания Facebook объявила в четверг о запуске программы по защите аккаунтов политиков и партий от хакеров и иного вмешательства, а также о других мерах, которые позволят защитить президентские выборы в США в 2020 году.
«Сегодня мы запускаем Facebook Protect для дальнейшей защиты учетных записей выборных должностных лиц, кандидатов, их сотрудников и других лиц, которые могут быть особенно уязвимы для атак хакеров и зарубежных противников. Как мы видели на прошлых выборах, они могут быть объектами злонамеренной деятельности», — говорится в заявлении компании.
Для участия в программе пользователи Facebook и Instagram должны будут зарегистрироваться в ней. Программа предполагает двухфакторную аутентификацию, учетные записи участников будут отслеживаться на предмет взлома, например попыток входа в систему из необычных мест или с непроверенных устройств.(РИА Новости)