Facebook запретит иностранную политическую рекламу во время выборной кампании в Австралии

Социальная сеть Facebook запустит специальную программу противодействия иностранному вмешательству в избирательные процессы Австралии. Как сообщает в пятницу национальный телеканал SBS, во время избирательной кампании и всеобщих федеральных выборов, намеченных на май текущего года, соцсеть запретит любую политическую рекламу, оплаченную иностранными организациями, и будет блокировать все подозрительные аккаунты, связанные с подобными публикациями, передаёт ТАСС.

Согласно заявлению директора Facebook по вопросам политики в Австралии и Новой Зеландии Мии Гарлик, на которое ссылается телеканал, сразу после объявления даты выборов компания временно запретит любую политическую рекламу, оплаченную иностранными организациями или приобретенную из-за пределов Австралии. «Этот (подход) будет применяться к любым публикациям, имеющим отношение к избирательной кампании или содержащим ссылки на заявления политиков или партий, участвующих в выборах. Также будет запрещена любая иностранная реклама, содержащая политические лозунги или логотипы партий», — указано в заявлении Гарлик.

Федеральные выборы в Австралии должны пройти в мае текущего года. Ожидается, что действующий премьер-министр страны Скотт Моррисон назначит их на 11 или 18 мая.