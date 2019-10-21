Facebook заблокировал страницу российского проекта об Арктике

Facebook удалил англоязычную страницу портала Arctic.ru, одного из проектов МИА «Россия сегодня», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Процесс блокировки был запущен с начала октября. Сначала проекту было запрещено размещать видео-контент, после этого – делать любые публикации. Страницу удалили 14 октября без объяснения причины.

По заявлению Елены Давыдовой, руководителя дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы, ресурс был аполитичным, все его публикации посвящались вопросам сохранения и развития территорий Арктики, публиковалась информация о животном мире региона и проживающих там коренных народах.

Это не первый случай безосновательной блокировки российских информационных ресурсов на Facebook: в начале года социальная сеть закрыла страницу Sputnik и аккаунты сотрудников, а на прошлой неделе была удалена страница проекта RT с рецептами русской кухни.

| 2019-10-21T16:43:55+00:00 21 октября 2019, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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