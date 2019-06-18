Facebook выпускает собственную криптовалюту Libra

Компания Facebook представила во вторник, 18 июня, собственную криптовалюту под названием Libra. По словам менеджера интернет-гиганта Дэвида Маркуса, электронные деньги от Facebook базируются на той же технологии распределенных реестров, что и Bitcoin, однако не зависят от колебания курсов валют.

Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах. Таким образом, криптовалюта составит прямую конкуренцию таким услугам, как Moneygram и Western Union, за пользование которыми нужно платить дополнительные взносы. В перспективе же, по словам Маркуса, Libra должна стать универсальным платежным средством.