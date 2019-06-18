Facebook выпускает собственную криптовалюту Libra

Компания Facebook представила во вторник, 18 июня, собственную криптовалюту под названием Libra. По словам менеджера интернет-гиганта Дэвида Маркуса, электронные деньги от Facebook базируются на той же технологии распределенных реестров, что и Bitcoin, однако не зависят от колебания курсов валют.

Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах. Таким образом, криптовалюта составит прямую конкуренцию таким услугам, как Moneygram и Western Union, за пользование которыми нужно платить дополнительные взносы. В перспективе же, по словам Маркуса, Libra должна стать универсальным платежным средством.

| 2019-06-18T17:05:16+00:00 18 июня 2019, 19:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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