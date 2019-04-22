Facebook удаляет нежелательный контент после терактов на Шри-Ланке

Сотрудники Facebook в свете терактов на Шри-Ланке взаимодействуют с властями республики и удаляют нежелательную информацию из социальной сети. Об этом ее представители заявили в воскресенье интернет-порталу TechCrunch.

«Группы специалистов Facebook оказывают содействие сотрудникам чрезвычайных служб и правоохранительным органам, а также выявляют и удаляют контент, который не соответствует нашим стандартам», — отметили представители соцсети. Они также сообщили, что осведомлены о решении властей Шри-Ланки временно заблокировать ряд интернет-ресурсов и приложений, в том числе Facebook и Instagram.

| 2019-04-22T08:47:13+00:00 22 апреля 2019, 12:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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