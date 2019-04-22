Facebook удаляет нежелательный контент после терактов на Шри-Ланке

Сотрудники Facebook в свете терактов на Шри-Ланке взаимодействуют с властями республики и удаляют нежелательную информацию из социальной сети. Об этом ее представители заявили в воскресенье интернет-порталу TechCrunch.

«Группы специалистов Facebook оказывают содействие сотрудникам чрезвычайных служб и правоохранительным органам, а также выявляют и удаляют контент, который не соответствует нашим стандартам», — отметили представители соцсети. Они также сообщили, что осведомлены о решении властей Шри-Ланки временно заблокировать ряд интернет-ресурсов и приложений, в том числе Facebook и Instagram.