Facebook удалил свыше 2,6 тыс. страниц, в том числе якобы связанных с Россией

Соцсеть Facebook удалила более 2,6 тыс. страниц, которые в том числе якобы связаны с РФ и Ираном. Как передает ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.
«Сегодня мы удалили с Facebook и Instagram в общей сложности 2632 страницы, группы и аккаунта, которые были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, — отмечается в нем. — Операции, которые мы выявили, были связаны с Ираном, Россией, Македонией и Косовым».
Как утверждает руководство соцсети, владельцы данных аккаунтов и страниц «вводили в заблуждение» пользователей по поводу своей активности. На страницах, якобы связанных с РФ, при этом будто бы публиковалась некая информация, имеющая отношение к Украине, говорится в пресс-релизе.
«Лица, стоящие за этими действиями, использовали, в основном, фальшивые аккаунты, чтобы размещать спам-контент в группах и на страницах», — утверждает соцсеть. По ее версии, некоторые из данных лиц «публиковали контент, имевший отношение к украинским новостям и политике».
Соцсеть неоднократно удаляла фальшивые страницы, которые, по ее версии, управлялись из России и владельцы которых якобы пытались оказать влияние на политические и социальные процессы в других странах, в том числе в США. Как утверждают в Facebook, специалистам соцсети удалось зафиксировать целенаправленную кампанию, направленную на то, чтобы посеять раздор в американском обществе. В России отвергают подобные утверждения.