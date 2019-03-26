Facebook удалил свыше 2,6 тыс. страниц, в том числе якобы связанных с Россией

Соцсеть Facebook удалила более 2,6 тыс. страниц, которые в том числе якобы связаны с РФ и Ираном. Как передает ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

«Сегодня мы удалили с Facebook и Instagram в общей сложности 2632 страницы, группы и аккаунта, которые были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, — отмечается в нем. — Операции, которые мы выявили, были связаны с Ираном, Россией, Македонией и Косовым».

Как утверждает руководство соцсети, владельцы данных аккаунтов и страниц «вводили в заблуждение» пользователей по поводу своей активности. На страницах, якобы связанных с РФ, при этом будто бы публиковалась некая информация, имеющая отношение к Украине, говорится в пресс-релизе.

«Лица, стоящие за этими действиями, использовали, в основном, фальшивые аккаунты, чтобы размещать спам-контент в группах и на страницах», — утверждает соцсеть. По ее версии, некоторые из данных лиц «публиковали контент, имевший отношение к украинским новостям и политике».

Аккаунты, якобы связанные с Ираном, при этом, как утверждают в Facebook, были нацелены на аудиторию в таких странах, как Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Казахстан. Их владельцы, представляясь жителями указанных государств, будто бы размещали сообщения, которые транслировали позицию иранских государственных СМИ по таким темам, как санкции против Тегерана, конфликты в Сирии и Йемене, палестино-израильский вопрос.

Соцсеть неоднократно удаляла фальшивые страницы, которые, по ее версии, управлялись из России и владельцы которых якобы пытались оказать влияние на политические и социальные процессы в других странах, в том числе в США. Как утверждают в Facebook, специалистам соцсети удалось зафиксировать целенаправленную кампанию, направленную на то, чтобы посеять раздор в американском обществе. В России отвергают подобные утверждения.