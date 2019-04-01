Facebook удалил почти 700 страниц пользователей из Индии накануне выборов в стране

Компания Facebook удалила 687 страниц и учетных записей лиц, имеющих отношение к IT-департаменту ведущей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК). Об этом сообщил в понедельник журналистам глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

«Когда мы удаляем одно из этих интернет-сообществ, то причина удаления — их скоординированное недостоверное поведение: они используют сеть поддельных учетных записей, чтобы скрыть свою идентичность и исказить информацию о тех, кто стоит за ними. Это основная причина удаления», — цитирует Глейхера телеканал NDTV. Глейхер отметил, что в основном эти аккаунты имели отношение к ИНК.

«Мы постоянно работаем, чтобы выявлять и останавливать скоординированное недостоверное поведение, потому что не хотим, чтобы наши услуги использовались для того, чтобы управлять людьми», — добавил Глейхер. Он подчеркнул, что удаленные аккаунты не были замечены в распространении ложных новостей, но действовали скоординировано и скрывали данные о своей идентичности.

Ранее компания Facebook, которая подвергалась критике из-за утечки данных пользователей, согласилась гарантировать, что ее платформы (в том числе WhatsApp и Instagram) не будут использоваться, чтобы распространять дезинформацию, особенно накануне выборов в Индии.

Около 900 млн человек в Индии примут участие в предстоящих всеобщих выборах, на которых будет избран состав Лок сабхи (нижней палаты парламента). Голосование пройдет в семь этапов по очереди в 29 штатах и семи союзных территориях с 11 апреля по 19 мая. Окончательный подсчет голосов должен быть завершен к 23 мая.

Правящая «Бхаратия джаната парти», по мнению многих экспертов, имеет высокие шансы на победу. Главным противником БДП выступает ИНК. Ее лидер Рахул Ганди — выходец из знаменитого индийского политического клана Неру- Ганди.(ТАСС)