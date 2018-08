Facebook удалил десятки учетных записей перед выборами в Конгресс США

Компания Facebook удалила 32 страницы и учетные записи из этой социальной сети и приложения для обмена фотографиями Instagram из-за «скоординированного неаутентичного поведения», связанного с введением пользователей в заблуждение о характере действий и целях стоящих за ними лиц и организаций. Об этом во вторник, 31 июля, сообщили в пресс-службе компании.

По версии Facebook, аккаунты связаны с «протестами, запланированными в Вашингтоне на следующей неделе». Речь идет о марше белых националистов и ультраправых No Unite the Right 2 — DC, который, как ожидается, должен состояться 10 августа — в преддверии годовщины беспорядков в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

Facebook уточнила, что после проведения первоначального расследования уведомила о его деталях правоохранительные органы, Конгресс США, ряд технологических компаний и научно-аналитическую лабораторию Атлантического совета — неправительственного центра в области международных отношений.

При этом газета The New York Times, одна из первых написавшая о брифингах для американских законодателей на эту тему, увязала скоординированную активность в соцсетях с промежуточными выборами в конгресс США 6 ноября.

Представители Facebook указывают на «раннюю стадию расследования» и отмечают, что пока не располагают всеми фактами, чтобы установить, кто стоит за кампанией. Они не говорят напрямую о «российском следе», однако проводят параллели с деятельностью российского Агентства интернет-исследований, которое обвиняли во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом лица, которые вели страницы и записи, были куда более осторожны, предпринимая усилия для предотвращения попыток отследить их. Речь идет об использовании VPN-сервисов и услуг интернет-телефонии, а также о плате третьим сторонам за размещение рекламы на страницах.

Ранее власти Великобритании приняли решение оштрафовать Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 565 тысяч евро) из-за скандала вокруг Cambridge Analytica.

30 просмотров