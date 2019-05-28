Facebook удалил более 50 «недостоверных» аккаунтов из Ирана

«Сегодня мы удалили 51 аккаунт в Facebook, 36 страниц, семь групп и три аккаунта в Instagram, вовлеченных в недостоверное поведение и созданных в Иране. Люди, которые стоят за этой активностью, которая также была замечена на других интернет-платформах и вебсайтах – дезинформировали людей о том, кем они являются и что они делают», — говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте.

По данным компании, владельцы аккаунтов представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, репортерами, учеными, иранскими диссидентами и другими публичными фигурами. Как отметили в Facebook, страницы велись на английском или арабском языке и «не специализировалась на определенной стране, хотя некоторые страницы фокусировались на США и Великобритании». Также отмечается, что при этом в сообщениях на этих страницах обсуждались публичные деятели, политика Вашингтона и Лондона, сепаратистские движения США, ислам, арабские меньшинства в Иране и влияние Саудовской Аравии на Ближний Восток. В компании подчеркнули, что аккаунты удаляются не на основе содержащегося контента, а только на основе поведения.