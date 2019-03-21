Facebook сообщил о возможности доступа сотрудников к паролям пользователей

Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании, передает РИА Новости.
«В ходе обычной проверки безопасности в январе мы выяснили, что пароли ряда пользователей хранятся в читаемом формате в наших внутренних системах хранения данных», — сообщили в Facebook.
В компании отметили, что обычно пароли пользователей хранятся в «нечитаемом» для сотрудников виде.
«Эти пароли никогда не были видны никому за пределами Facebook, и на сегодняшний день мы не нашли доказательств, что кто-то в компании неправильно использовал эти данные», — уточнили в соцсети.