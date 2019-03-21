Facebook сообщил о возможности доступа сотрудников к паролям пользователей

Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании, передает РИА Новости.

«В ходе обычной проверки безопасности в январе мы выяснили, что пароли ряда пользователей хранятся в читаемом формате в наших внутренних системах хранения данных», — сообщили в Facebook.

В компании отметили, что обычно пароли пользователей хранятся в «нечитаемом» для сотрудников виде.