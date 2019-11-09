Facebook решил удалять из соцсети имя осведомителя, запустившего процедуру импичмента Трампа

Руководство Facebook решило удалять из соцсети любые упоминания имени человека, подавшего жалобу на президента США Дональда Трампа, что стало поводом для начала процедуры импичмента.

В компании объяснили, что политика Facebook по ограничению ущерба запрещает раскрывать «свидетелей, информаторов и активистов». В Facebook отметили, что могут пересмотреть свое решение, если имя осведомителя опубликуют многие СМИ.

Как отмечает Associated Press, имя осведомителя можно найти в Twitter, несмотря на то, что в компании действует запрет на обмен информацией, позволяющей установить личность информатора.

Процедура импичмента Дональда Трампа была начата из-за его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы Трамп попросил Зеленского начать расследование деятельности компании Burisma, в руководство которой входил сын Джо Байдена — потенциального противника Трампа на выборах президента. Главу США подозревают в злоупотреблении служебным положением.