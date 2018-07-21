Facebook расследует Crimson Hexagon

Facebook сообщил, что приостановил сотрудничество с аналитической компанией Crimson Hexagon, чтобы выяснить: каким образом эта компания собирает и распространяет данные о пользователях социальных сетей Facebook и Instagram.

По данным газеты The Wall Street Journal, один из клиентов Crimson Hexagon (эта компания базируется в Бостоне) – российская организация, имеющая связи с Кремлем.

Facebook указал, что Crimson Hexagon сотрудничает с расследованием и пока нет доказательств того, что она распоряжалась информацией недолжным образом.

Facebook распространил заявление, в котором указал: «Мы не позволяем девелоперам создавать инструменты для слежки, используя данные из Facebook или Instagram».

В свою очередь, Крис Брайгам, один из топ-менеджеров Crimson Hexagon, написал в блоге, что его компания «собирает только открытые данные из социальных медиа, к которым любой может получить доступ».

Ранее стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к личным данным миллионов пользователей Facebook.