Facebook расследует Crimson Hexagon

Facebook сообщил, что приостановил сотрудничество с аналитической компанией Crimson Hexagon, чтобы выяснить: каким образом эта компания собирает и распространяет данные о пользователях социальных сетей Facebook и Instagram.

По данным газеты The Wall Street Journal, один из клиентов Crimson Hexagon (эта компания базируется в Бостоне) – российская организация, имеющая связи с Кремлем.

Facebook указал, что Crimson Hexagon сотрудничает с расследованием и пока нет доказательств того, что она распоряжалась информацией недолжным образом.

Facebook распространил заявление, в котором указал: «Мы не позволяем девелоперам создавать инструменты для слежки, используя данные из Facebook или Instagram».

В свою очередь, Крис Брайгам, один из топ-менеджеров Crimson Hexagon, написал в блоге, что его компания «собирает только открытые данные из социальных медиа, к которым любой может получить доступ».

Ранее стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к личным данным миллионов пользователей Facebook.

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| 2018-07-21T20:43:37+00:00 21 июля 2018, 23:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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