Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений на фоне скандала со сбором данных

Американская компания Facebook сообщила, что приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования, которое было начато после заявления британской компании Cambridge Analytica о том, что ей удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей одноименной социальной сети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в микроблоге компании.

«Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы по ряду причин на время проведения расследования, — говорится в тексте. — Важно понимать, что приложения, работа которых была приостановлена, относятся к 400 разработчикам».

Кроме того, отметили в компании, на момент остановки работы многие приложения находились в тестовом режиме.

В то же время в нескольких случаях, точное число которых в релизе не указывается, Facebook полностью заблокировала работу приложений. «Это могло произойти по целому ряду причин, в том числе из-за некорректной подачи полученной от нас информации, публикации данных без защиты личной информации пользователей, а также в связи с другими грубыми нарушениями нашей политики», — указали в компании.(ТАСС)