Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе

Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает Associated Press, передает ТАСС.

Ранее генеральный директор компании Марк Цукерберг сообщил о намерении Facebook реализовать шесть новых проектов, связанных с солнечной энергией, для поддержки своих центров обработки данных. Они охватывают десятки тысяч компьютерных серверов, соединенных с внешним миром оптоволоконными кабелями.

Электростанция в рамках техасского проекта Prospero Solar станет одним из основных поставщиков солнечной энергии — она займет площадь размером около 18 кв. км и будет иметь мощность 379 МВт, достаточную для обеспечения электроэнергии 72 тыс. домов.

Дата-центры Facebook уже являются одними из наиболее энергоэффективных в мире. Компания намерена полностью перевести свои центры обработки данных и офисы на альтернативные источники энергии к 2020 году.