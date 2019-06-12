Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе

Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает Associated Press, передает ТАСС.

Ранее генеральный директор компании Марк Цукерберг сообщил о намерении Facebook реализовать шесть новых проектов, связанных с солнечной энергией, для поддержки своих центров обработки данных. Они охватывают десятки тысяч компьютерных серверов, соединенных с внешним миром оптоволоконными кабелями.

Электростанция в рамках техасского проекта Prospero Solar станет одним из основных поставщиков солнечной энергии — она займет площадь размером около 18 кв. км и будет иметь мощность 379 МВт, достаточную для обеспечения электроэнергии 72 тыс. домов.

Дата-центры Facebook уже являются одними из наиболее энергоэффективных в мире. Компания намерена полностью перевести свои центры обработки данных и офисы на альтернативные источники энергии к 2020 году.

| 2019-06-12T00:16:59+00:00 12 июня 2019, 08:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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