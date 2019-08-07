Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, подала в суд иск к двум разработчиков приложений для смартфонов, обвинив их в мошеннических действиях. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Facebook

Согласно ему, два разработчика — гонконгская компания LionMobi и сингапурская JediMobi — разместили в онлайн-магазине Google Play приложения, устанавливающие в телефоны вредоносные программы.

«Этот вирус создавал фиктивные «клики» пользователей на рекламу в Facebook, которая появлялась на мобильных телефонах людей, создавая впечатление, что сами пользователи переходили по рекламным объявлениям», — говорится в пресс-релизе. Из-за этих действий разработчики незаконно получали денежные средства, которые выплачиваются в зависимости от числа переходов пользователями по рекламной ссылке.

В публикации указывается, что этот иск — одна из первых жалоб такого типа в практике компании.

Агентство Bloomberg со ссылкой на судебные документы отмечает, что таким путем одно приложение могло создать более 40 млн фиктивных просмотров рекламных объявлений и более 1,7 млн «кликов» на них за трехмесячный период в конце 2018 года.
| 2019-08-07T09:01:07+00:00 7 августа 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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