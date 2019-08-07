Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, подала в суд иск к двум разработчиков приложений для смартфонов, обвинив их в мошеннических действиях. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Facebook

Согласно ему, два разработчика — гонконгская компания LionMobi и сингапурская JediMobi — разместили в онлайн-магазине Google Play приложения, устанавливающие в телефоны вредоносные программы.

«Этот вирус создавал фиктивные «клики» пользователей на рекламу в Facebook, которая появлялась на мобильных телефонах людей, создавая впечатление, что сами пользователи переходили по рекламным объявлениям», — говорится в пресс-релизе. Из-за этих действий разработчики незаконно получали денежные средства, которые выплачиваются в зависимости от числа переходов пользователями по рекламной ссылке.

В публикации указывается, что этот иск — одна из первых жалоб такого типа в практике компании.