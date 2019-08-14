Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку аудиосообщений пользователей

Американская компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, предоставившие информацию на условиях анонимности из-за боязни потерять работу.

По их данным, поставленная Facebook задача «потрясла внештатных работников», которым не предоставлялась информация о том, где и когда были сделаны записи. Американская корпорация лишь требовала расшифровки голосовых сообщений. «Они [работники] слушали разговоры пользователей, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем Facebook нуждается в их расшифровке», — отмечают источники Bloomberg.

В американской компании подтвердили данную информацию, однако указали, что прекратили расшифровывать звуковые сообщения «более недели назад». Представитель компании также уточнил, что пользователи, чьи сообщения были прослушаны, давали согласие на расшифровку своей речи в приложении Messenger для Facebook. «Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook», — пояснили в корпорации.

Однако, отмечает Bloomberg, Facebook не предупреждал своих пользователей о возможности прослушивания аудиозаписей третьими лицами, что заставило подрядчиков усомниться в соблюдении этических норм при выполнении поставленной задачи.(ТАСС)