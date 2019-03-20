Facebook откажется от дифференциации рекламных объявлений

Facebook прекратит практику дифференциации рекламных объявлений в принадлежащей ей одноименной соцсети в зависимости от пола, возраста и места жительства пользователей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте компании.

Отмечается, что это касается, в частности, размещаемой в Facebook рекламы жилья, кредитов, а также объявлений о приеме на работу. Компания согласилась пойти на данные меры в связи с тем, что ранее против нее подали судебные иски несколько общественных организаций. В их числе Американский союз защиты гражданских свобод, который является одним из наиболее влиятельных объединений такого рода в США. Истцы заявили, что Facebook подвергает дискриминации людей, если, к примеру, не показывает объявления о продаже или аренде домов или квартир тем пользователям, которых рекламодатели могут считать по каким-то причинам нежелательными жильцами.

Представители компании согласились изменить существующие принципы размещения рекламы для урегулирования претензий со стороны общественных организаций. Кроме того, компания намерена оплатить расходы сторон на проведение судебных процессов в размере $5 млн.