Facebook оштрафован в Турции на 282 тысячи долларов

Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) заявило в четверг, что оштрафовало Facebook на 1,6 миллиона турецких лир (около 282 тысяч долларов) за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.

Отмечается, что нарушение произошло еще в прошлом году и затронуло более 280 тысяч пользователей. Их персональные данные, включая имена, даты рождения, местоположение, стали доступны из-за утечки третьим лицам.

«Необходимые административные и технические меры, предусмотренные законом для предотвращения этого нарушения, не были приняты. Принято решение оштрафовать Facebook на 1,15 миллиона турецких лир за невыполнение своих обязанностей по защите персональных данных… Дополнительный штраф в размере 450 тысяч лир наложен на Facebook за то, что он не сообщил властям о нарушении конфиденциальности», — говорится в сообщении KVKK. (РИА Новости)

| 2019-10-03T13:07:52+00:00 3 октября 2019, 13:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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