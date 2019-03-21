Facebook не смог отличить трансляцию теракта в Новой Зеландии от видеоигры

Автоматическая система распознавания нежелательного контента соцсети Facebook не смогла распознать и оперативно заблокировать трансляцию теракта в мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на руководство Facebook.

«Появление видеотрансляции не вызвало срабатывание автоматической системы распознавания [нежелательного контента]», — приводит агентство слова вице-президента Facebook Гая Розена.

Как отмечает AP, системы искусственного интеллекта обучаются на очень больших объемах различного контента. Но так как видеозаписи реальных событий со стрельбой редко попадают в соцсети, Facebook не смог автоматически определить содержание трансляции и сразу заблокировать ее. Розен также добавил, что системе не удалось отличить кадры насилия от трансляции видеоигры.