Facebook не смог отличить трансляцию теракта в Новой Зеландии от видеоигры

Автоматическая система распознавания нежелательного контента соцсети Facebook не смогла распознать и оперативно заблокировать трансляцию теракта в мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на руководство Facebook.

«Появление видеотрансляции не вызвало срабатывание автоматической системы распознавания [нежелательного контента]», — приводит агентство слова вице-президента Facebook Гая Розена.

Как отмечает AP, системы искусственного интеллекта обучаются на очень больших объемах различного контента. Но так как видеозаписи реальных событий со стрельбой редко попадают в соцсети, Facebook не смог автоматически определить содержание трансляции и сразу заблокировать ее. Розен также добавил, что системе не удалось отличить кадры насилия от трансляции видеоигры.

| 2019-03-21T18:46:00+00:00 21 марта 2019, 21:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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