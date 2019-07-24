Facebook научил ИИ переносить дороги на карту по спутниковым снимкам

Инженеры Facebook AI разработали новый метод отображения дорог на карте, используя данные со спутниковых снимков высокого разрешения. Как передает ТАСС, об этом сообщается в блоге компании.

Как отмечается, эта модель искусственного интеллекта способна учитывать региональные различия в дорожных сетях, а, следовательно, эффективно определять дороги по всему земному шару.

Компания открыла доступ к набору спецсервисов и инструментов для редактирования карт Map With AI, включающий редактор RapiD. В Facebook заявили, что это позволит специалистам просматривать, проверять и корректировать карту по мере необходимости.

«Мы надеемся, что RapiD ускорит работу добровольцев OpenStreetMap и OpenStreetMap Team для создания свободно доступных карт регионов по всему миру», — говорится в сообщении.

Ранее эту систему использовали для переноса в OpenStreetMap более 300 тыс. миль дорог в Таиланде. Эту работу проделали за 18 месяцев, тогда как команде из 100 картографов потребовалось бы в два раза больше времени.