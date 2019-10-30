Facebook достиг соглашения о выплате Великобритании 500 тысяч фунтов

Американский концерн Facebook согласился выплатить в Великобритании штраф в размере 500 тысяч фунтов стерлингов по делу об утечке личных данных пользователей соцсети, собиравшихся компанией Cambridge Analytica. Интернет-гигант достиг соответствующей договоренности с Управлением комиссара по информации (ICO) Великобритании, сообщила пресс-служба данного ведомства в среду, 30 октября.

Согласно соглашению, стороны отзывают свои претензии. При этом Facebook не признает своей вины. Штраф, выплаченный компанией Марка Цукерберга, перечислен в Казначейство Ее Величества, указывается в заявлении.