Facebook достиг соглашения о выплате Великобритании 500 тысяч фунтов

Американский концерн Facebook согласился выплатить в Великобритании штраф в размере 500 тысяч фунтов стерлингов по делу об утечке личных данных пользователей соцсети, собиравшихся компанией Cambridge Analytica. Интернет-гигант достиг соответствующей договоренности с Управлением комиссара по информации (ICO) Великобритании, сообщила пресс-служба данного ведомства в среду, 30 октября.

Согласно соглашению, стороны отзывают свои претензии. При этом Facebook не признает своей вины. Штраф, выплаченный компанией Марка Цукерберга, перечислен в Казначейство Ее Величества, указывается в заявлении.

| 2019-10-30T23:12:00+00:00 31 октября 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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