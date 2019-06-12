Facebook будет платить пользователям за информацию о приложениях

Американская компания Facebook в рамках исследования рынка с целью улучшения своих собственных продуктов будет собирать данные о том, какие сторонние приложения используют владельцы смартфонов, передает ТАСС.

«Сегодня мы запускаем приложение для изучения рынка Study. Каждый, кто использует программу, получит вознаграждение за участие в исследовании», — сказано в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Facebook. Сумма компенсации не уточняется.

Как отмечает компания, Study необходима для сбора минимального количества информации, в которой Facebook нуждается «для создания более качественных продуктов». Программа, в частности, будет получать и анализировать сведения о том, какие приложения установлены на мобильных устройствах пользователей и сколько времени они за ними проводят. При этом, как заверили в Facebook, Study не собирает информацию о паролях, а также личные фото, видео и сообщения участников исследования.

Сначала приложение будет доступно в Google play только в США и Индии, но со временем, как ожидается, его смогут скачать жители и других стран.