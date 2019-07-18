FaceApp опровергла сообщения о передаче данных пользователей третьим лицам

Компания Wireless Lab, создавшая приложение FaceApp, опровергла сообщения о передаче данных ее пользователей третьим лицам, говорится в релизе компании, передает РИА Новости.

«Мы получаем много запросов относительно нашей политики конфиденциальности и поэтому хотели бы сообщить… Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам», — пишет компания.

Согласно сообщению, FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, приложение загружает только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. «Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако. Мы можем сохранить загруженную фотографию в облаке. Основной причиной этого является производительность и трафик: мы хотим, чтобы пользователь не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки», — говорится в релизе.