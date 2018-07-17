Фабио Мароки: То, что мы сделали в Габале, осталось в прошлом

Президент люксембургского «Прогресса» Фабио Мароки заявил, что его команда не должна расслабляться перед ответным матчем 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против «Габалы», несмотря на победу в первом матче (2:0).

«То, что мы сделали в Габале, осталось в прошлом. Это была красивая и достойная победа, но надо смотреть вперед. Нам нельзя расслабляться. Соперник, конечно же, будет действовать иначе, чем в первом матче. Это крепкая команда, которая имеет большой европейский опыт. Дома нам надо сыграть даже лучше, чем в Габале», — сказал он сайту клуба.

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