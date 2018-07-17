Фабио Мароки: То, что мы сделали в Габале, осталось в прошлом

Президент люксембургского «Прогресса» Фабио Мароки заявил, что его команда не должна расслабляться перед ответным матчем 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против «Габалы», несмотря на победу в первом матче (2:0).

«То, что мы сделали в Габале, осталось в прошлом. Это была красивая и достойная победа, но надо смотреть вперед. Нам нельзя расслабляться. Соперник, конечно же, будет действовать иначе, чем в первом матче. Это крепкая команда, которая имеет большой европейский опыт. Дома нам надо сыграть даже лучше, чем в Габале», — сказал он сайту клуба.

23 просмотров

| 2018-07-17T13:33:02+00:00 17 июля 2018, 14:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss