Фабио Капелло: В финале сыграют Франция и Англия

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло сделал прогноз на решающие матчи чемпионата мира по футболу.

«У англичан быстрые игроки и отличный тренер. Саутгейт понимал, что поедет домой, если будет играть с двумя центральными защитниками, поэтому стал играть с тремя. Также он наконец нашел вратаря, способного спасать команду в нужный момент – у Пикфорда отличная реакция и позиционная игра.

Финал? Я думаю, это будет матч Франция–Англия. И в таком случае, на мой взгляд, англичане будут фаворитами», — заявил Капелло La Gazzetta dello Sport.

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| 2018-07-10T16:27:59+00:00 10 июля 2018, 17:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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