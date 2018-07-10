Фабио Капелло: В финале сыграют Франция и Англия

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло сделал прогноз на решающие матчи чемпионата мира по футболу.



«У англичан быстрые игроки и отличный тренер. Саутгейт понимал, что поедет домой, если будет играть с двумя центральными защитниками, поэтому стал играть с тремя. Также он наконец нашел вратаря, способного спасать команду в нужный момент – у Пикфорда отличная реакция и позиционная игра.



Финал? Я думаю, это будет матч Франция–Англия. И в таком случае, на мой взгляд, англичане будут фаворитами», — заявил Капелло La Gazzetta dello Sport.

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