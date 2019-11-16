F-35I приготовился уничтожить С-400

Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.

«В течение нескольких дней израильские, американские, немецкие, итальянские и греческие истребители, в том числе скрытые F-35, практиковали ведение воздушных боев и нанесение авиаударов по имитируемой системе противовоздушной обороны [ПВО], в то время как другие подразделения ВВС Израиля наносили реальные авиаудары и осуществляли реальную противоракетную оборону [ПРО] в отношении «Палестинского исламского джихада»», — пишет американское издание.

Breaking Defense отмечает, что способность одновременно принимать участие в настоящей войне и военных учениях, используя в обоих случаях новую и сложную тактику, является свидетельством растущих возможностей ВВС Израиля. «В то время как израильские ВВС еще не сталкивались с С-400 в бою, имитационные сражения являются хорошей практикой для будущих войн», — полагает издание.