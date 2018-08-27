F-35 в обмен на С-400

Делегация Конгресса США проводит переговоры в Турции. По информации дипломатических источников в Анкаре, американская делегация посетила МИД, Министерство национальной обороны, парламент Турции и турецкий авиастроительный концерн TAİ.

В состав делегации, в числе прочих, входят члены Палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер, Джон Гараменди и Том Марино, а также представитель Пентагона Роберт Худ. Делегацию сопровождает генсек ПА НАТО Дэвид Хоббс.

Сообщается, что визит в концерн TAI был связан с реализацией программы создания самолетов пятого поколения F-35. Утверждается, что члены делегации обещали в случае отказа Турции от покупки российских систем ПВО С-400, разблокировать вопрос поставок Анкаре этих самолетов.

В рамках визита в Турцию, американская делегция также посетила расположения командования сухопутных сил НАТО (LANDCOM) в Измире и авиабазу «Инджирлик» в провинции Адана.

Ожидается, что сегодня программа визита завершится.

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